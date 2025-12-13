Billig-Butter bringt Landwirte im Vogtland auf die Palme: „Das sind ruinöse Preise“

Das halbe Pfund Butter für 99 Cent: Das gab es schon lange nicht mehr. Hinter dem für Verbraucher verlockend klingenden Angebot steckt ein knallharter Preiskampf der Lebensmittelriesen. Was vogtländische Bauern dazu sagen.

Die Butterpreise sind im Vergleich zum Vorjahr teilweise um mehr als die Hälfte gefallen. Erst vor wenigen Tagen hatte die Discounter-Kette Lidl eine Preissenkung auf 99 Cent pro Pfund angekündigt – die Butter sei damit so günstig wie zuletzt vor zehn Jahren, hieß es.