MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Reichenbach
  • |

  • Brand in Mehrfamilienhaus in Reichenbach: Feuerwehr rettet zwei Frauen aus dem Dachgeschoss

Einen Feuerwehreinsatz hat es am frühen Sonntagmorgen in Reichenbach gegeben. (Symbolfoto)
Einen Feuerwehreinsatz hat es am frühen Sonntagmorgen in Reichenbach gegeben. (Symbolfoto) Bild: Marijan Murat/dpa/Archiv
Einen Feuerwehreinsatz hat es am frühen Sonntagmorgen in Reichenbach gegeben. (Symbolfoto)
Einen Feuerwehreinsatz hat es am frühen Sonntagmorgen in Reichenbach gegeben. (Symbolfoto) Bild: Marijan Murat/dpa/Archiv
Reichenbach
Brand in Mehrfamilienhaus in Reichenbach: Feuerwehr rettet zwei Frauen aus dem Dachgeschoss
Redakteur
Von Nancy Dietrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In den frühen Morgenstunden musste die Feuerwehr zu einem Gebäudebrand ausrücken. Was bisher bekannt ist.

In einem Mehrfamilienhaus an der Bebelstraße in Reichenbach ist Sonntagfrüh ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizei waren Anwohner gegen 5.30 Uhr von einer starken Rauchentwicklung geweckt worden. Die Freiwilligen Feuerwehren Reichenbach und Rotschau, die Polizei sowie der Rettungsdienst rückten an. Die Feuerwehr musste eine 22-Jährige und eine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.02.2026
3 min.
Schulabschlüsse in Mittelsachsen: Oberschulen und Gymnasien im Vergleich
Nicht nur die Zeugnisse spielen eine Rolle bei der Wahl der weiterführenden Schule.
Knapp 2480 Viertklässler in Mittelsachsen haben eine Bildungsempfehlung erhalten. Bei der Wahl der weiterführenden Schule spielen weitere Faktoren eine Rolle. Ein Kriterium könnte der Lernerfolg sein.
Jan Leißner
22.02.2026
4 min.
Junge Vogtländerin erfüllt sich nach dem Studium einen großen Traum in Australien
Xavier Krüger und Curly Sue Kehrle wollen noch bis April in Australien bleiben. „Danach fliegen wir nochmal für zwei Wochen nach Vietnam“, erklärt Kehrle.
Seit fast einem Jahr tauscht die 23-Jährige ihren Alltag im Vogtland gegen Strände, Roadtrips und Gelegenheitsjobs in Australien. Gemeinsam mit ihrem Freund erkundet sie das Land auf eigene Faust.
Louise Wappler
23.02.2026
2 min.
Eingemeindung von Bad Brambach nach Bad Elster: Neue Infos zu den geplanten Bürgerentscheiden
Bad Elsters Bürgermeister Olaf Schlott (links) und Bad Brambachs Amtsverweser Torsten Schnurre.
Der Zeitplan für eine mögliche Eingemeindung von Bad Brambach nach Bad Elster in diesem Jahr ändert sich. Was die nächsten Schritte sind.
Ronny Hager
12.02.2026
1 min.
ADAC-Rettungshubschrauber kreist über Plauener Stadtzentrum: Was ist passiert?
Ein Rettungshubschrauber des ADAC kreiste am Donnerstagvormittag über Plauen.
Am Donnerstagvormittag setzte der Hubschrauber in der Innenstadt zur Landung an. Es war ein Notfall.
Bernd Jubelt
23.02.2026
5 min.
Nach Tumulten und Unterbrechung: Erzgebirge Aue verliert Derby gegen Energie Cottbus
Die Enttäuschung steht den Erzgebirgern nach der Heimniederlage gegen Energie Cottbus ins Gesicht geschrieben.
Der FC Erzgebirge hat das Ostderby gegen Energie Cottbus verloren. Für Aufregung sorgte eine Spielunterbrechung zu Beginn der zweiten Hälfte. Die „Freie Presse“ liefert die Geschichten zum Spiel.
Paul Steinbach
22.01.2026
1 min.
Erzgebirge: Liftbetrieb in beliebtem Wintersportort startet wieder
Der Lift am Paulusberg in Neudorf, hier ein Archivbild, ist ab Freitag wieder in Betrieb.
Dank Dauerfrost und einer Beschneiungsanlage ist der Skilift in Neudorf ab Freitag wieder in Betrieb. Am Wochenende gibt es auch zweimal Nachtski.
Annett Honscha
Mehr Artikel