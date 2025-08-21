Brockauer feiern ihr Teichfest

Reichenbach
Die Netzschkauer Schützen geben den Startschuss. Was das Programm zu bieten hat.
Die Brockauer feiern am Samstag, 23. August, das Teichfest. Der Verein Brockau-Erleben lädt Einwohner und Gäste ein. Das Fest beginnt 14 Uhr an den Dorfteichen. Die Landfrauen bieten selbst gebackenen Kuchen und Kaffee an. Es gibt Deftiges vom Grill und kühle Getränke. Gegen 14.50 Uhr eröffnet der Schützenverein Netzschkau mit Salutschießen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.