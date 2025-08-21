Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Rundfahrten auf dem Dorfteich gehören wie in vorigen Jahren (Bild) wieder zum Fest.
Rundfahrten auf dem Dorfteich gehören wie in vorigen Jahren (Bild) wieder zum Fest. Bild: M.-T. Müller/Archiv
Reichenbach
Brockauer feiern ihr Teichfest
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Die Netzschkauer Schützen geben den Startschuss. Was das Programm zu bieten hat.

Die Brockauer feiern am Samstag, 23. August, das Teichfest. Der Verein Brockau-Erleben lädt Einwohner und Gäste ein. Das Fest beginnt 14 Uhr an den Dorfteichen. Die Landfrauen bieten selbst gebackenen Kuchen und Kaffee an. Es gibt Deftiges vom Grill und kühle Getränke. Gegen 14.50 Uhr eröffnet der Schützenverein Netzschkau mit Salutschießen...
