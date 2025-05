Brunnen auf dem Reichenbacher Markt sprudelt endlich

Bauhofmitarbeiter sind auf Fehlersuche gegangen. Am im Vorjahr umgebauten Postplatzbrunnen ist jetzt noch etwas verändert worden.

Der Springbrunnen auf dem Markt in Reichenbach sprudelt wieder. Offenbar recht zügig haben Bauhofmitarbeiter den Defekt gefunden und behoben. Bis Anfang der Woche hatte man sich verwundert die Augen gerieben, weil der Springbrunnen noch immer nicht in Betrieb war. Zumal am Postplatzbrunnen das Wasser längst floss. „Beim Marktplatzbrunnen ist...