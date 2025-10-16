Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  Buch-Oskar für den „Krupp des Ostens": Reichenbacher Verleger schreibt erfolgreichstes Jahr

Unternehmer, Verleger und Autor Christian Suhr in seinem Reichenbacher Büro. Bild: Gerd Möckel
Unternehmer, Verleger und Autor Christian Suhr in seinem Reichenbacher Büro. Bild: Gerd Möckel
Buch-Oskar für den „Krupp des Ostens": Reichenbacher Verleger schreibt erfolgreichstes Jahr
Von Gerd Möckel
Wer sich für Automobil-Geschichten aus dem Osten interessiert, kommt an Christian Suhr nicht vorbei. Jetzt gab‘s in den USA einen Preis für die irre Geschichte eines aktuellen Weltmarktführers.

Der Reichenbacher Unternehmer Christian Suhr schreibt sein erfolgreichstes Jahr als Autor und Verleger von Büchern zur automobilen Geschichte des Ostens. Zuletzt hatte er mit seinem Verlag Sammelsurium gleich zweimal den deutschen Motorworld-Buchpreis abgeräumt - mit Standardwerken zur deutschen Renn- und Urlaubsautogeschichte.
