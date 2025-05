Bürgermeister-Wahl Lengenfeld: Warum wollen Sie gewählt werden, Herr Heuck?

Am 1. Juni wird ein neuer Bürgermeister gewählt, drei Kandidaten gibt es. Am 21. Mai stellen sich alle dem Schlagabtausch eines Wahlforums - heute im Blick: Kandidat Michael Heuck.

Am 1. Juni beziehungsweise bei einer Stichwahl am 22. Juni wird über die Nachfolge von Lengenfelds Bürgermeister Volker Bachmann entschieden. Drei Kandidaten sind aus der Schar von fünf Bewerbern hervorgegangen - für die Bürgerinitiative Lengenfeld tritt Michael Heuck an, als Einzelkandidaten Susann Löffler und Vincent Aue.