Bürgerstiftung Reichenbach: Freier Eintritt im Freibad für alle Kinder zum Ferienstart

Der Stiftungsrat hat sein erstes Projekt gestartet. Wer die Aktion unterstützen will, kann das mit einer zweckgebundenen Spende tun.

Freien Eintritt erhalten Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre am ersten Tag der Sommerferien, dem 28. Juni, im Reichenbacher Freibad. Dafür hat sich der Stiftungsrat der Bürgerstiftung Reichenbach bei seiner ersten Sitzung am 27. Mai einstimmig ausgesprochen. Bereits am 15. Mai zur Übergabe der Stiftungsurkunde hatten sich die Beiratsmitglieder...