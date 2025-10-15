Bunte XXL-Blumentöpfe sorgen in Reichenbach für Aufsehen

Grünpavillons, kombiniert mit Sitzgelegenheiten, sollen im Frühjahr am Kölbelschen Eck folgen. Welches Preisgeld dafür genutzt wird und welche Idee dahintersteckt.

Am Kölbelschen Eck in Reichenbach, links und rechts von der Bushaltestelle Roßplatz, stehen seit Dienstag bunte XXL-Blumentöpfe. Die Pflanzkübel in Rot, Gelb und Orange sind hüft- bis brusthoch und echte Hingucker. Die Firma Adrian Liebig Bäume und Gärten aus Plauen rollte mit schwerer Technik zur Bepflanzung an.