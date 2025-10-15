Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Adrian Liebig aus Plauen übernahm mit seiner Firma die Bepflanzung der XXL-Blumentöpfe. Bild: Gerd Betka
Adrian Liebig aus Plauen übernahm mit seiner Firma die Bepflanzung der XXL-Blumentöpfe. Bild: Gerd Betka
Reichenbach
Bunte XXL-Blumentöpfe sorgen in Reichenbach für Aufsehen
Von Gerd Betka
Grünpavillons, kombiniert mit Sitzgelegenheiten, sollen im Frühjahr am Kölbelschen Eck folgen. Welches Preisgeld dafür genutzt wird und welche Idee dahintersteckt.

Am Kölbelschen Eck in Reichenbach, links und rechts von der Bushaltestelle Roßplatz, stehen seit Dienstag bunte XXL-Blumentöpfe. Die Pflanzkübel in Rot, Gelb und Orange sind hüft- bis brusthoch und echte Hingucker. Die Firma Adrian Liebig Bäume und Gärten aus Plauen rollte mit schwerer Technik zur Bepflanzung an.
