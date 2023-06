Claudia Paul leitet künftig Kindergarten

Neumark.

Claudia Paul (35) ist von den Neumarker Gemeinderäten als neue Leiterin der Kindertagesstätte Nesthäkchen in Reuth ab 1. September 2024 bestätigt worden. Die gelernte Erzieherin wird bis dahin eine zehnmonatige Zusatzqualifikation absolvieren, die im Herbst startet. Die Zwickauerin arbeitet bereits seit 2020 in der Kita und war in einer internen Stellenausschreibung die einzige Bewerberin. "Ich habe viel positives Feedback erhalten, von Kindern, Eltern, Kollegen. Das hat mich zur Bewerbung veranlasst", sagte sie. (pstp)