  • Damit Streit am Zaun nicht vor dem Richter endet - Reichenbacher Schiedsstelle schlichtet nun in Lengenfeld

Oft schaukeln sich Nachbarkeitsstreitigkeiten hoch: ein Fall für den Friedensrichter.
Bild: Symbolfoto: Keystone
Oft schaukeln sich Nachbarkeitsstreitigkeiten hoch: ein Fall für den Friedensrichter.
Oft schaukeln sich Nachbarkeitsstreitigkeiten hoch: ein Fall für den Friedensrichter. Bild: Symbolfoto: Keystone
Reichenbach
Damit Streit am Zaun nicht vor dem Richter endet - Reichenbacher Schiedsstelle schlichtet nun in Lengenfeld
Redakteur
Von Caspar Leder
Mit Hilfe einer Schiedsstelle soll ein Streit außergerichtlich geschlichtet werden. Warum die Lengenfelder nun leichter die Stelle in Reichenbach bemühen können.

Der Baum der über den Zaun hinauswächst. Der Anlieger der seinen Nachbarn beschuldigt, stinkendes Zeug in den Bach einzuleiten, der die Grundstücke trennt. Streitigkeiten müssen nicht immer vor Gericht landen. Auch eine Schiedsstelle kann zwischen den Parteien vermitteln. Bei Nachbarschaftsstreitigkeiten passiert das immer wieder.
