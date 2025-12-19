Damit Streit am Zaun nicht vor dem Richter endet - Reichenbacher Schiedsstelle schlichtet nun in Lengenfeld

Mit Hilfe einer Schiedsstelle soll ein Streit außergerichtlich geschlichtet werden. Warum die Lengenfelder nun leichter die Stelle in Reichenbach bemühen können.

Der Baum der über den Zaun hinauswächst. Der Anlieger der seinen Nachbarn beschuldigt, stinkendes Zeug in den Bach einzuleiten, der die Grundstücke trennt. Streitigkeiten müssen nicht immer vor Gericht landen. Auch eine Schiedsstelle kann zwischen den Parteien vermitteln. Bei Nachbarschaftsstreitigkeiten passiert das immer wieder.