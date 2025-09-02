Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ohne Kran geht‘s auch. Das neue Katzenhaus schwebt im Katzengarten ein.
Ohne Kran geht‘s auch. Das neue Katzenhaus schwebt im Katzengarten ein. Bild: Streunerhilfe/Nancy Klug
Ohne Kran geht‘s auch. Das neue Katzenhaus schwebt im Katzengarten ein.
Ohne Kran geht‘s auch. Das neue Katzenhaus schwebt im Katzengarten ein. Bild: Streunerhilfe/Nancy Klug
Reichenbach
Dank einer Dame aus Thüringen: Neues Katzenhaus schwebt im Reichenbacher Katzengarten ein
Redakteur
Von Gerd Möckel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Streuner- und Katzenhilfe Reichenbach ist ruckzuck auf 150 Mitglieder hochgeschnellt - damit geht‘s bei Opa Moritz und Co. richtig voran.

Die Anfang Juni auf Facebook ins Leben gerufene Streuner- und Katzenhilfe Reichenbach macht Nägel mit Köpfen - in dem erst jüngst in den Blickpunkt der Öffentlichkeit geratenen Katzengarten in Bahnhofsnähe. Dort hatte sich Diana Reinig seit Jahren allein um die Streuner des Viertels gekümmert und war nicht zuletzt mit dem Ausbessern der...
