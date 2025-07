Das bietet der Konzertsommer im Reichenbacher Bergkeller

Der Bogen spannt sich von Blank Manuskript über The Damned Truth und Mr. Punch bis zu Metal aus New York.

Sechs Termine hält der Konzertsommer des Reichenbacher Bergkellers bereit. Den Auftakt macht am Freitag, 18 Juli, 20 Uhr Blank Manuskript. Die Progband aus der Alpenrepublik Österreich gastiert hier zum wiederholten Male. Bereits zum dritten Mal spielt am 24. Juli, 19 Uhr The Skys aus Litauen im Bergkeller. Die Band nimmt ihre Alben übrigens in...