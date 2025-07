Das ist der neue Zeitplan für die Straßenbaustellen in Reichenbach

Die Oberreichenbacher Straße soll Anfang August freigegeben werden. Am Riesenloch am Friedrich-Engels-Platz wird ab 21. Juli gebaut.

Für etliche Straßenbaustellen in Reichenbach sind in der Stadtratssitzung am Montagabend neue Fertigstellungstermine genannt worden. Der Ausbau der Oberreichenbacher Straße durch den Hoch- und Tiefbau Reichenbach werde laut Baufachbereichsleiter Sven Hörning am 1. August abgeschlossen. Die Verkehrsfreigabe erfolge Anfang der darauffolgenden...