Das ist los am Kindertag im Vogtland: Dino-Party, Paletten-Labyrinth, Fahrradtraining und vieles andere mehr

Eltern im Vogtland sind darauf programmiert: Am 1. Juni ist Kindertag. Entsprechend viel wird den Kleinen geboten - zumal der Kindertag in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt. Aber Obacht: Mancherorts wird schon am Samstag gefeiert.

Dino-Party im Parktheater: Das Kinderfest im Plauener Parktheater beginnt am Sonntag, 15 Uhr. Der Spiel-Spaß-Kindertreff lädt zur Dino-Party ein. Bis 18 Uhr sind auf dem Gelände am Stadtparkring Aktionsstände wie Dino-Eierlauf, Schlamm-Schürfen und Steinwurf zu finden. Dazu gibt es ein Bühnenprogramm und Mitmachrunden. Der Eintritt ist frei,... Dino-Party im Parktheater: Das Kinderfest im Plauener Parktheater beginnt am Sonntag, 15 Uhr. Der Spiel-Spaß-Kindertreff lädt zur Dino-Party ein. Bis 18 Uhr sind auf dem Gelände am Stadtparkring Aktionsstände wie Dino-Eierlauf, Schlamm-Schürfen und Steinwurf zu finden. Dazu gibt es ein Bühnenprogramm und Mitmachrunden. Der Eintritt ist frei,...