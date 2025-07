Das modernste Fahrzeug der Reichenbacher Feuerwehr-Flotte ist ab jetzt in Mylau im Dienst

Zum Festakt am Freitag kamen viele befreundete Wehren. Die Reichenbacher Drehleiter hatte dabei eine tragende Rolle. Was ist das Besondere am neuen Feuerwehrauto HLF 20?

Feuerwehrleute und Gäste drängten sich am Freitagabend im Hof der Feuerwache Mylau. Verhüllt stand da unter einem riesigen weißen Tuch ein großes Etwas. Was der Stoff vor neugierigen Blicken verbarg, war ein offenes Geheimnis: An diesem Abend sollte das neue Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20 in Dienst gestellt werden - mit einem...