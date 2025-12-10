Das Tierheim Limbach feiert Weihnachten: „Zeigen Sie Herz für die Entsorgten“

Am Ziegeleiweg steht die traditionelle Adventsfeier an – diesmal sogar mit Einblicken in eine Baustelle.

Das Tierheim Limbach lädt für Samstag zu seiner traditionellen Weihnachtsfeier ein. Zum Angebot gehören neben Kaffee und Stollen Führungen durch das Haus sowie der Erfahrungsaustausch mit den Heimmitarbeitern. Wie Tierheimleiterin Adelheid Friedrich sagt, sind Geldspenden sowie Futterspenden für Hunde und Katzen gern gesehen. „Zeigen Sie...