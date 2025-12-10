MENÜ
Ein großes Herz für Tiere: Adelheid Friedrich, die Leiterin des Tierheims Limbach.
Ein großes Herz für Tiere: Adelheid Friedrich, die Leiterin des Tierheims Limbach. Bild: Gerd Möckel
Reichenbach
Das Tierheim Limbach feiert Weihnachten: „Zeigen Sie Herz für die Entsorgten“
Von Gerd Möckel
Am Ziegeleiweg steht die traditionelle Adventsfeier an – diesmal sogar mit Einblicken in eine Baustelle.

Das Tierheim Limbach lädt für Samstag zu seiner traditionellen Weihnachtsfeier ein. Zum Angebot gehören neben Kaffee und Stollen Führungen durch das Haus sowie der Erfahrungsaustausch mit den Heimmitarbeitern. Wie Tierheimleiterin Adelheid Friedrich sagt, sind Geldspenden sowie Futterspenden für Hunde und Katzen gern gesehen. „Zeigen Sie...
