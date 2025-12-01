Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Das Wundern über die Nüsse: Nachwuchstalente begeistern im voll besetzten Reichenbacher Neuberinhaus

Das Junge Sinfonieorchester trat mit mehreren Chören auf.
Das Junge Sinfonieorchester trat mit mehreren Chören auf.
Reichenbach
Das Wundern über die Nüsse: Nachwuchstalente begeistern im voll besetzten Reichenbacher Neuberinhaus
Von Petra Steps
Beim Weihnachtskonzert der Musikschule Vogtland/Reichenbach traten rund 150 Mitwirkende als Solist oder in verschiedenen Ensembles auf. Das Neuberinhaus war ausverkauft.

Was hat es mit diesen Pecan-. Wal- und Kokosnüssen auf sich, die Kindergartenkinder oft mantraartig vor sich hinmurmelten? Das fragte sich manche Großmutter und mancher Großvater in den vergangenen Wochen. Beim Weihnachtskonzert der Musikschule Vogtland gab es die Aufklärung: Kinder der Musikalischen Früherziehung und des Kinderorchesters...
