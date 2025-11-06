Der leise Abschied von der Adretta: Warum die für Klöße beliebte Kartoffelsorte langsam aus dem Vogtland verschwindet

Reichenbach
Die Kartoffelsorte Adretta gehört im Osten Deutschlands zu den bekanntesten Sorten, so auch im Vogtland. Doch allmählich müssen sich die Menschen von ihr verabschieden. Warum das so ist.
Adretta, diese Kartoffel weckt bei vielen Älteren im Osten Kindheitserinnerungen. Seit 1975 ist die mehlig kochende Sorte auf dem Markt. Für viele ist sie der Inbegriff für die sonntäglichen Klöße. Doch damit könnte es bald vorbei sein, denn allmählich verschwindet die Adretta vom Markt. Kaum ein Anbauer im Vogtland, der sie noch im...
