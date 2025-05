Deshalb kam es Sonntagmorgen im Vogtland zu einem Stromausfall

Ein oder mehrere Täter konnten ihr kriminelles Werk in Reichenbach nicht beenden. Der Stromversorger hatte Wind davon bekommen.

Wegen versuchten Diebstahls ermittelt die Polizei gegen unbekannte Täter. Die machten sich am Sonntagmorgen gegen 3 Uhr an einer Baustellengrube an der Cunsdorfer Straße in Reichenbach zu schaffen. Objekt ihrer Begierde war ein Starkstromkabel aus Kupfer. Da Buntmetall Geld bringt, versuchten sie es zu durchtrennen und zu stehlen. Laut Polizei...