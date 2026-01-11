Die Brücke an der Brücke: Wann das Wahrzeichen des Vogtlands endlich aufgewertet wird

Reichenbach
Unterhalb der Göltzschtalbrücke soll eine Fußgängerbrücke den Fluss überqueren. Die Stahlkonstruktion wartet zurzeit in Netzschkau auf den Einbau. Woran es bislang scheitert.
Die Brücke liegt bereit. Wenn es nach Netzschkaus Bürgermeister Mike Purfürst (Gewerbeverein) geht, könnte sie so schnell wie möglich unterhalb der Göltzschtalbrücke den Fluss überspannen. Doch noch fehlt das Geld dafür. „Im vergangenen Jahr haben wir keine Fördermittel bekommen“, so Purfürst. „Deshalb konnte das Projekt noch...
