Die Feuerwehr lädt nach Cunsdorf ein - es wird gebrettert und gefizzt, was das Zeug hält

Zum traditionellen Sommerfest des Feuerwehr-Traditionsvereins ist jede Menge los. Fürs leibliche Wohl wurde noch bis kurz vor Ultimo geordert.

Der Feuerwehr-Traditionsverein Reichenbach veranstaltet am Samstag auf dem Festplatz vor der alten Feuerwache in Cunsdorf sein traditionelles Sommerfest. Wie Matthias Pürzel vom Verein sagt, haben die Feuerwehr-Enthusiasten ein vielfältiges und umfangreiches Programm auf die Beine gestellt.