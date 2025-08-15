Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Feuerwehr-Traditionsverein lädt für Samstag nach Cunsdorf ein.
Der Feuerwehr-Traditionsverein lädt für Samstag nach Cunsdorf ein. Bild: Symbolbild/MAK/stock.adobe.com
Der Feuerwehr-Traditionsverein lädt für Samstag nach Cunsdorf ein.
Der Feuerwehr-Traditionsverein lädt für Samstag nach Cunsdorf ein. Bild: Symbolbild/MAK/stock.adobe.com
Reichenbach
Die Feuerwehr lädt nach Cunsdorf ein - es wird gebrettert und gefizzt, was das Zeug hält
Redakteur
Von Gerd Möckel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum traditionellen Sommerfest des Feuerwehr-Traditionsvereins ist jede Menge los. Fürs leibliche Wohl wurde noch bis kurz vor Ultimo geordert.

Der Feuerwehr-Traditionsverein Reichenbach veranstaltet am Samstag auf dem Festplatz vor der alten Feuerwache in Cunsdorf sein traditionelles Sommerfest. Wie Matthias Pürzel vom Verein sagt, haben die Feuerwehr-Enthusiasten ein vielfältiges und umfangreiches Programm auf die Beine gestellt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.07.2025
4 min.
Garten einmal anders: Warum ein Neu-Vogtländer auf die Permakultur schwört
Im Garten von Peter Jahnke wächst dieser riesige Knoblauch.
Gärtnern kann man auf vielerlei Weise. Permakultur ist ein besonders nachhaltiges und naturverbundenes Konzept. Was den Garten von Peter Jahnke von anderen Gärten unterscheidet.
Silvia Kölbel
09:54 Uhr
2 min.
Teuerster Neuwagen? Dieser Bugatti ist ein Einzelstück
Das Einzelstück Brouillard von Bugatti wurde auf der Car Week im kalifornischen Monterey gezeigt.
Ein solventer Sammler hat sich von Bugatti einen ganz besonderen Chiron bauen lassen. Der Preis liegt in rekordverdächtigen Regionen.
16.08.2025
5 min.
Sie kommen zu Hunderten bei Einbruch der Dunkelheit: Dorf bei Zwickau leidet unter Käferplage
Lutz Dietzel hat Käfer gefangen, damit ein Experte bestimmen kann, um welche Art es sich handelt.
Die Bewohner der kleinen Siedlung brauchen starke Nerven. Seit Wochen kämpfen sie mit Insekten, die versuchen, in ihre Häuser einzudringen. Wer die Eindringlinge sind, und wie man sie bekämpfen kann.
Holger Weiß
09:53 Uhr
1 min.
Nach Aus im Plauener Bahnhofsgebäude: Demokratieverein Colorido startet Petition
Ein Blick in den Oberen Bahnhof. Colorido nutzte eine Fläche auf der linken Seite hinten.
Der Verein kämpft für den Erhalt der Räume im Oberen Bahnhof. Über ein Jahr lang hatte Colorido die Fläche belebt. Die Deutsche Bahn beendete das Projekt.
Claudia Bodenschatz
05.08.2025
3 min.
Geht dem Vogtlandkreis an dieser Kreisstraße das Geld aus?
Die Haltestelle Cunsdorf Gartensparte soll in Fahrtrichtung Brunn rund 100 Meter bergan verlegt werden.
Zwischen Am Heinrichstollen und Ortseingang Brunn soll auf der Kreisstraße 7817 nur die Fahrbahn erneuert werden. Ein Rad- und Fußweg wird nicht gebaut. Warum es in der Ortslage Cunsdorf stockt.
Gerd Betka
16.08.2025
4 min.
„Wir können uns das nicht mehr leisten“ – Stadt im Erzgebirge will Häuser und Wohnungen loswerden
Die Zwönitzer Straße 2 am Elterleiner Markt: Die Stadt will das Haus verkaufen.
Mehr als 100 Immobilien nennt die Stadt Elterlein ihr Eigen. Deren Erhalt stellt die Kommune inzwischen vor unlösbare Probleme. Das zwang den Stadtrat zum Handeln. Aber was bedeutet das für Mieter?
Kjell Riedel
Mehr Artikel