Die Göltzschtalbrücke auf dem Osterei: Wie eine Mylauerin vogtländische Motive auf die Schale zaubert

Karin Rosin pflegt ihr kreatives Talent seit der Lehrzeit. Für den Ostermarkt im Gärtnerhaus hat die 82-Jährige einen ganzen Korb Eier bemalt. Und das ist nicht ihr einziges Hobby.

Klack macht der Schalter an der Steckdosenleiste. Die Musik geht an. Ebenso die Tischleuchte. Pinsel und Farben liegen bereit. Das Stübchen im Erdgeschoss ihres Hauses an der Netzschkauer Straße in Mylau ist für Karin Rosin der kreative Rückzugsort. Hier entstehen Bilder und Collagen, Basteleien und - nicht nur zur Osterzeit - jede Menge...