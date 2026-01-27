Die Lehrer der Tafelrunde: Wie eine Oberschule im Vogtland um neue Pädagogen kämpft

Reichenbach
Um den Unterrichtsausfall in den Griff zu bekommen, setzt die Lengenfelder Oberschule auf Hilfe zur Selbsthilfe. Welche Idee umgesetzt werden soll.
Seit Monaten fehlen an der Lengenfelder Oberschule Lehrer. Um Pädagogen für die Schule zu interessieren, ist am 3. Februar von 15 bis 17 Uhr ein Kennenlern-Café geplant, das sich Tafelrunde nennt und das sich vor allem an Lehramtsstudenten wendet, aber genauso gut an jeden anderen interessierten Pädagogen. „Wir haben festgestellt, dass viele...
