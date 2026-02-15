„Die Nacht der Musicals“ geht im Neuberinhaus Reichenbach über die Bühne: Warum dieser Abend noch lange nachwirkt

Jung und Alt fanden am Samstagabend im Reichenbacher Neuberinhaus bei der Musicalnacht zusammen. Ein Musiktalent wurde dabei besonders gefeiert.

Das Reichenbacher Neuberinhaus war am Samstagabend gut gefüllt, als „Die Nacht der Musicals“ über die Bühne ging. Dass gleichzeitig ein ähnliches Programm in der Greizer Vogtlandhalle lief, hatte kaum Auswirkungen. Die Besucher in Reichenbach kamen aus ganz Sachsen, wie an den Autonummern zu erkennen war. Unter ihnen waren...