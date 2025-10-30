Die neue Bowling-Adresse im Vogtland feiert Premiere - mit Live-Band und italienischer Modenschau kocht der Saal

Reichenbach
Vor ein paar Wochen hatte das Diner „Flotte Lotte“ die Übernahme des Reichenbacher Bowlingcenters bekanntgegeben. Seitdem gehen die Bahn-Reservierungen durch die Decke - am Samstag geht’s ganz ohne.
November, Dezember - bis auf wenige Lücken ist die Bowlinganlage im „Erlebnisbowling Diner & Eiscafé“ Reichenbach ausgebucht. Täglich. Von Firmen, Gesellschaften, Freundeskreisen. Und das, obwohl noch nicht mal geöffnet ist. Seit der vor ein paar Wochen bekanntgewordenen Übernahme von Bahn und Gaststätte durch das Netzschkauer „Flotte...
