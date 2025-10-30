Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Reichenbach
  • |

  • Die neue Bowling-Adresse im Vogtland feiert Premiere - mit Live-Band und italienischer Modenschau kocht der Saal

Leute, noch gibt‘s einiges zu tun - aber am Samstag geht hier sowas von die Post ab.
Leute, noch gibt‘s einiges zu tun - aber am Samstag geht hier sowas von die Post ab. Bild: Gerd Möckel
Leute, noch gibt‘s einiges zu tun - aber am Samstag geht hier sowas von die Post ab.
Leute, noch gibt‘s einiges zu tun - aber am Samstag geht hier sowas von die Post ab. Bild: Gerd Möckel
Reichenbach
Die neue Bowling-Adresse im Vogtland feiert Premiere - mit Live-Band und italienischer Modenschau kocht der Saal
Redakteur
Von Gerd Möckel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor ein paar Wochen hatte das Diner „Flotte Lotte“ die Übernahme des Reichenbacher Bowlingcenters bekanntgegeben. Seitdem gehen die Bahn-Reservierungen durch die Decke - am Samstag geht’s ganz ohne.

November, Dezember - bis auf wenige Lücken ist die Bowlinganlage im „Erlebnisbowling Diner & Eiscafé“ Reichenbach ausgebucht. Täglich. Von Firmen, Gesellschaften, Freundeskreisen. Und das, obwohl noch nicht mal geöffnet ist. Seit der vor ein paar Wochen bekanntgewordenen Übernahme von Bahn und Gaststätte durch das Netzschkauer „Flotte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
30.09.2025
5 min.
Reichenbach bekommt ein Entertainment-Bowlingcenter - so soll es aussehen
Bekannte Gesichter aus Netzschkau. Michelle Rotter und Christopher Mohaupt vom „Flotte Lotte“-Diner eröffnen das Bowlingcenter neu - am 1. November mit Party und Liveband.
Die Bahnen an der Albertistraße sollen ab November die Erlebnis-Adresse der Region sein. Mit einer Küche, für die das Netzschkauer Diner „Flotte Lotte“ steht - „wir haben jetzt schon Reservierungen“.
Gerd Möckel
28.08.2025
4 min.
Kinderkaufhaus Reichenbach: „Flotte Lotte“-Diner wirft das Handtuch
Das imposante ehemalige Kinderkaufhaus Reichenbach steht nach Lage der Dinge ab dem 1. September wieder leer. Die Stadt sucht neue Interessenten.
Die Hoffnung auf eine gewerbliche Nachnutzung ist zerplatzt. Welche Gründe gibt es dafür? Die Stadt wollte das Haus selbst weder entwickeln noch kaufen. Jetzt werden neue Interessenten gesucht.
Gerd Betka, Gerd Möckel
10:57 Uhr
2 min.
Campari-Aktien für fast 1,3 Milliarden Euro beschlagnahmt
In Italien hat die Finanzpolizei Aktien des weltweit tätigen Likörherstellers Campari im Wert von 1,2 Milliarden Euro beschlagnahmt.
Der Bitterlikör gehört zu Italiens bekanntesten Marken. Die Finanzpolizei vermutet, dass bei einer früheren Fusion in großem Stil Gewinne nicht versteuert wurden.
11:14 Uhr
3 min.
Wie fühlt sich Heimat im Vogtland an? 24 junge Stimmen geben in der Vorweihnachtszeit Antwort
Tina Rubner, Doritta Kolb-Unglaub, Frederike Weißflog und Emma Weidlich bei einer Aufnahme.
Der Demokratieverein Colorido hat seinen Solidarischen Adventskalender auch in diesem Jahr wieder neu erfunden. Gemeinsam mit dem Kreisjugendring wird das Format im Dezember zum ersten Mal hörbar.
Claudia Bodenschatz
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
Mehr Artikel