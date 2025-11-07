„Die Wolke“ von Oberreichenbach 1996: Eine Frau macht das Neuberin-Museum zum Kino

Reichenbach
Filmerin und Reichenbach-Rückkehrerin Annette Viertel spielt drei ihrer Arthouse-Filme. Filme, in denen „ich zeigen will, ganz tief drinnen ist der Mensch unverletzbar“.
Annette Viertel hat 1996 in Oberreichenbach einen Kurzfilm gedreht, der nie öffentlich gezeigt wurde. Schon gar nicht in Reichenbach. Das ändert sich nun. Die in Reichenbach geborene Vogtland-Heimkehrerin lädt für Dienstag zu einem Kurzfilm-Abend ins Neuberin-Museum ein und spielt dort drei ihrer älteren Arthouse-Filme. Neben „Die Wolke“...
