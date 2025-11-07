Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Annette Viertel macht das Neuberin-Museum zum Kino. Mit drei ihrer Arthouse-Produktionen, die sie für den Kurzfilm-Abend aus der Schublade holt.
Annette Viertel macht das Neuberin-Museum zum Kino. Mit drei ihrer Arthouse-Produktionen, die sie für den Kurzfilm-Abend aus der Schublade holt. Bild: Gerd Möckel
Annette Viertel macht das Neuberin-Museum zum Kino. Mit drei ihrer Arthouse-Produktionen, die sie für den Kurzfilm-Abend aus der Schublade holt.
Annette Viertel macht das Neuberin-Museum zum Kino. Mit drei ihrer Arthouse-Produktionen, die sie für den Kurzfilm-Abend aus der Schublade holt. Bild: Gerd Möckel
Reichenbach
„Die Wolke“ von Oberreichenbach 1996: Eine Frau macht das Neuberin-Museum zum Kino
Redakteur
Von Gerd Möckel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Filmerin und Reichenbach-Rückkehrerin Annette Viertel spielt drei ihrer Arthouse-Filme. Filme, in denen „ich zeigen will, ganz tief drinnen ist der Mensch unverletzbar“.

Annette Viertel hat 1996 in Oberreichenbach einen Kurzfilm gedreht, der nie öffentlich gezeigt wurde. Schon gar nicht in Reichenbach. Das ändert sich nun. Die in Reichenbach geborene Vogtland-Heimkehrerin lädt für Dienstag zu einem Kurzfilm-Abend ins Neuberin-Museum ein und spielt dort drei ihrer älteren Arthouse-Filme. Neben „Die Wolke“...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
09:30 Uhr
1 min.
Wirtschaftsminister will Kontakte mit Indien ausbauen
Der Wirtschaftsminister besucht Indien. (Archivbild)
Wirtschaftsminister Dirk Panter reist mit einer Delegation nach Indien. Was sich Sachsens Wirtschaft davon verspricht.
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
14.10.2025
5 min.
GZSZ-Star kommt ins Vogtland: „Ich kenne natürlich die Plauener Spitze und die Göltzschtalbrücke“
Mit der Kriminalkomödie „Ein gemeiner Trick“ gastiert Ulrike Frank, hier mit Lukas Sauer, am Freitag in Reichenbach.
Die Zuschauer kennen Ulrike Frank seit 2002 in der Rolle der Katrin Flemming aus der RTL-Seifenoper „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Gerade ist die 56-Jährige auf Theatertournee. Vor ihrem Auftritt in Reichenbach hat die „Freie Presse“ mit ihr gesprochen.
Gerd Betka
09:15 Uhr
2 min.
Mülsener Lichterfahrt: Weihnachtstrucks mit mehr als kleinem Schneemann auf Armaturenbrett
Wie hier in Jacob säumten viele Menschen den Tross der weihnachtlich geschmückten Fahrzeuge.
Am 23. Dezember rollt der funkelnde Weihnachtstross wieder durch den Mülsengrund. Organisator Ronny Ehrler hat die Veranstaltung bereits beantragt.
Uta Pasler
26.09.2025
1 min.
Die Reichenbacher „Scheune“ feiert - was da am Sonntag los ist
In der Oberreichenbacher „Scheune“ wird am Sonntag gefeiert.
Der singende Wirt Frank Wirth lädt zum Herbstfest ein - mit musikalischer Unterhaltung vom Hausherren.
Gerd Möckel
Mehr Artikel