Die Würfel in Reichenbach sind gefallen: Wie es mit der Grundschule in Mylau weitergeht

Reichenbach
Hat die Grundschule in Mylau noch eine Chance oder wurde sie vom Stadtrat schon zu Grabe getragen? Beide Deutungen stießen Montagabend aufeinander. Was genau beschlossen wurde.
Stadtrat Lutz Quellmalz (AfD-Fraktion) und Oberbürgermeister Henry Ruß (Linkspartei) waren diejenigen, die das Thema Montagabend am meisten zuspitzten. „Sie können das nennen, wie Sie wollen“, so Quellmalz. „In der Konsequenz geht es hier um die Schließung der Grundschule Mylau.“ Der Oberbürgermeister stritt genau dies vehement ab....
