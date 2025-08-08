Diebe plündern Keller in Reichenbach

In einem Mehrfamilienhaus an der Schützenstraße in Reichenbach wurden Werkzeuge gestohlen. Die Täter hinterließen Sachschaden. Was steckt dahinter?

Unbekannte haben sich in Reichenbach in einem Kellerabteil bedient. Dabei standen Werkzeuge im Fokus ihres Tuns. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau mitteilte, ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen 27. Juli gegen 3.15 Uhr und 7. August gegen 11.45 Uhr. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in ein Kellerabteil eines...