Reichenbach 15.07.2025

Diebstahl an der Göltzschtalbrücke: Was einigen Vogtländern die Partystimmung am Ende verhagelte

Körperliche Auseinandersetzungen sowie Handydiebstahl trübten am Wochenende die ansonsten gelungene Open-Air-Party an der Göltzschtalbrücke. Wie Veranstalter Ramon Purfürst auf Anfrage mitteilte, hätten die Security-Mitarbeiter gegen betrunkene und randalierende Gäste einschreiten müssen. Vorwürfe, die Sicherheitskräfte seien zu rabiat...