Diskussion auf Facebook weckt böse Erinnerungen: Gibt es Waschbären in Reichenbach?

In einer Facebook-Gruppe wurde ein Video geteilt, auf dem sich nachts kleine Tierchen in den Straßen balgen. Es könnten Waschbären sein. Vor rund einem Jahr nahm ein ähnlicher Fall ein schlimmes Ende.

Zwei dunkle Schatten, die im nächtlichen Reichenbach auf dem Gehsteig spielen, sich balgen oder am Ende gar für Nachwuchs sorgen - ein Video in einer Reichenbacher Facebook-Gruppe hat im Netz für Diskussionen gesorgt. Was für Tiere tummeln sich da in der Innenstadt, die man dort eher nicht vermuten würde? Neben den Tipps Marderhund und...