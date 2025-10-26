Diskussion um hohe Kosten für Jugendhilfe im Vogtland – Sozialarbeiter redet Tacheles: „Das System entgleitet uns zunehmend“

72,6 Millionen Euro gibt der Landkreis für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe aus. Doch fließt das Geld auch in die richtigen Maßnahmen? Maik Friedrich vom Vogtlandkreisjugendring bezweifelt das. Im Kreistag hat er einen Paradigmenwechsel gefordert.

Maik Friedrich ist sozusagen ein Urgestein der Jugendarbeit im Vogtland. Der von ihm geführte Verein für offene Jugendarbeit hat von seinem Sitz in Reichenbach aus ein Netz von Jugendclubs im Norden des Vogtlandes etabliert und erreicht zudem mit mobiler Jugendarbeit Dörfer, die üblicherweise weiße Flecken auf der Karte der Jugendarbeit... Maik Friedrich ist sozusagen ein Urgestein der Jugendarbeit im Vogtland. Der von ihm geführte Verein für offene Jugendarbeit hat von seinem Sitz in Reichenbach aus ein Netz von Jugendclubs im Norden des Vogtlandes etabliert und erreicht zudem mit mobiler Jugendarbeit Dörfer, die üblicherweise weiße Flecken auf der Karte der Jugendarbeit...