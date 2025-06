Dorf-Flohmarkt lockt an den Mühlteich in Hauptmannsgrün

Für den kommenden Sonntag stellt der Dorf-Club wieder ein buntes Programm auf die Beine - mit Kreativmarkt und Kinderprogramm.

Am Hauptmannsgrüner Mühlteich steigt am Sonntag der nächste Dorf-Flohmarkt - inklusive Kreativmarkt. Die seit der Premiere 2019 sehr gut angenommene Veranstaltung in Regie des Vereins Dorf-Club Hauptmannsgrün beginnt 9 Uhr und endet 14 Uhr.