Drei Promille: Polizei stoppt Schlangenlinien-Fahrer im Vogtland

Ein 64-Jähriger saß sturzbetrunken hinterm Steuer.

Ein betrunkener 64-jähriger Autofahrer hat am Samstagvormittag auf der Staatsstraße 297 bei Pöhl in Richtung Netzschkau den Straßenverkehr gefährdet. Laut Polizei führte seine Fahrt in Schlangenlinien beinahe zu Unfällen im Gegenverkehr. Das Fahrzeug konnte von Beamten kurze Zeit später in Netzschkau gestoppt werden. Der Atemalkoholtest...