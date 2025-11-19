E-Bike-Diebe treiben im Vogtland ihr Unwesen

Auf teure Räder, die in verschlossenen Kellern von Mehrfamilienhäusern standen, hatten es Kriminelle in Lengenfeld und Jocketa abgesehen. Gibt es Zeugen?

In Lengenfeld und in Jocketa haben Diebe teure Räder gestohlen. Zum einen handelt es sich um ein dunkelgrünes E-Bike der Marke Specialized Turbo Levo Alloyt. Dieses wurde in der Zeit vom 9. November, 10 Uhr, bis zum Dienstag, 10.30 Uhr, aus einem verschlossenen Keller eines Lengenfelder Mehrfamilienhauses (Mozartstraße) entwendet. Stehlschaden:...