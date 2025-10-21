Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Harald Appel
Bild: Harald Appel
Reichenbach
Ein ganz besonderer Schnappschuss: Die Sonne küsst das Wahrzeichen des Vogtlands
Redakteur
Von Gunter Niehus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Harald Appel aus Netzschkau gelang ein tolles Foto. Er fotografierte einen Regenbogen über der Göltzschalbrücke. Wie die Aufnahme gelang.

Manchmal muss man einfach Glück haben – und zur richtigen Zeit aus dem Fenster gucken. „Es war reiner Zufall“, sagt Harald Appel, dem ein toller Schnappschuss von der Göltzschtalbrücke gelungen ist: Ein prächtiger Regenbogen überspannte in diesem Moment die größte Ziegelsteinbrücke der Welt. Montag um kurz vor 8 Uhr betrachte der...
