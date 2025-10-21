Ein ganz besonderer Schnappschuss: Die Sonne küsst das Wahrzeichen des Vogtlands

Harald Appel aus Netzschkau gelang ein tolles Foto. Er fotografierte einen Regenbogen über der Göltzschalbrücke. Wie die Aufnahme gelang.

Manchmal muss man einfach Glück haben – und zur richtigen Zeit aus dem Fenster gucken. „Es war reiner Zufall“, sagt Harald Appel, dem ein toller Schnappschuss von der Göltzschtalbrücke gelungen ist: Ein prächtiger Regenbogen überspannte in diesem Moment die größte Ziegelsteinbrücke der Welt. Montag um kurz vor 8 Uhr betrachte der...