Ein Jahr, in dem Neumark alles gelang: Und nun gehen auch noch die Steuereinnahmen durch die Decke

Reichenbach
Mit der 800 Jahr-Feier hat sich das Städtlein ein Denkmal gesetzt. Die Krönung des Ganzen ist die neue Weihnachtsmarkt-Meile. Mit Schwibbogen-Sonderedition – und besten Aussichten für 2026.
Als Sven Köpp 2019 ins Rathaus einzog, war die Aufbruchstimmung rasch im Keller. Nach einer Woche sah sich der neue Bürgermeister mit einem dicken Minus bei den Gewerbesteuern konfrontiert. „Ich weiß noch, wie jemand sagte, jetzt können wir zusperren“, sagt Sven Köpp – und lacht. Und das mit gutem Grund.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.