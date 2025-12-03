Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Ein Jahr, in dem Neumark alles gelang: Und nun gehen auch noch die Steuereinnahmen durch die Decke

Eine Schwibbogen-Sonderedition zum Abschluss eines einzigartigen Jahres für Neumark. Einige Exemplare gibt es noch. Links: Thomas Wehrle von Taxi-Wehrle mit Bürgermeister Sven Köpp.
Eine Schwibbogen-Sonderedition zum Abschluss eines einzigartigen Jahres für Neumark. Einige Exemplare gibt es noch. Links: Thomas Wehrle von Taxi-Wehrle mit Bürgermeister Sven Köpp. Bild: Gerd Möckel
Auf Neumark, auf uns. Das Bild des Neumarker Festjahres 2025 – geschossen zum Umzug in der Festwoche aus Anlass des 800-Jährigen des Städtleins.
Auf Neumark, auf uns. Das Bild des Neumarker Festjahres 2025 – geschossen zum Umzug in der Festwoche aus Anlass des 800-Jährigen des Städtleins. Bild: Caroline Schäfer
Premiere für den Neumarker Weihnachtsmarkt am dritten Advent – ein gerade fertiggewordenes schmuckes Holzhäuschen, in das der Weihnachtsmann am 13. Dezember, 15 Uhr einzieht – nach einer Fahrt durch Neumark im historischen Feuerwehrauto. Gebaut hat das Häuschen der Hauptmannsgrüner Zimmerermeister Lars Hölzel.
Premiere für den Neumarker Weihnachtsmarkt am dritten Advent – ein gerade fertiggewordenes schmuckes Holzhäuschen, in das der Weihnachtsmann am 13. Dezember, 15 Uhr einzieht – nach einer Fahrt durch Neumark im historischen Feuerwehrauto. Gebaut hat das Häuschen der Hauptmannsgrüner Zimmerermeister Lars Hölzel. Bild: IG Weihnachtsmarkt/Peter Wehrle
So sieht sich der erzgebirgische Hersteller des Neumark-Schwibbogens – auf die Zugentlastung des Anschlusskabels gebrannt und natürlich in Anton Günther-Optik.
So sieht sich der erzgebirgische Hersteller des Neumark-Schwibbogens – auf die Zugentlastung des Anschlusskabels gebrannt und natürlich in Anton Günther-Optik. Bild: Gerd Möckel
Ein Jahr, in dem Neumark alles gelang: Und nun gehen auch noch die Steuereinnahmen durch die Decke
Mit der 800 Jahr-Feier hat sich das Städtlein ein Denkmal gesetzt. Die Krönung des Ganzen ist die neue Weihnachtsmarkt-Meile. Mit Schwibbogen-Sonderedition – und besten Aussichten für 2026.

Als Sven Köpp 2019 ins Rathaus einzog, war die Aufbruchstimmung rasch im Keller. Nach einer Woche sah sich der neue Bürgermeister mit einem dicken Minus bei den Gewerbesteuern konfrontiert. „Ich weiß noch, wie jemand sagte, jetzt können wir zusperren“, sagt Sven Köpp – und lacht. Und das mit gutem Grund.
