Ein neunjähriger Reichenbacher hat Haare wie Rapunzel: Jetzt sind sie ab - und das hat mit Opa zu tun

Louis Seubert ist in seiner Grundschulklasse der einzige Junge mit langen Haaren. Weil sie so schön sind. Weil es ihm im Blut steckt - so wie sein Wille, eigene Entscheidungen zu treffen.

Wer mit Louis ins Gespräch kommen möchte, braucht einen langen Atem. Viel erzählt der neunjährige Reichenbacher nicht. Zumindest nicht gleich. „Louis ist ein Junge, der das Leben so nimmt wie es kommt. Er lässt viel lieber Taten sprechen", sagt Sandra Seubert über ihren Sohn und fährt ihm zärtlich durchs Haar. Mutter und Sohn steht nun...