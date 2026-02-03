MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Julia und Ingo Andratschke im Gespräch mit dem Kurator der Kunsthalle, Frank Lorenz.
Julia und Ingo Andratschke im Gespräch mit dem Kurator der Kunsthalle, Frank Lorenz. Bild: JB Steps
Julia Andratschke im Gespräch mit der Künstlerin Tanja Pohl und Chris-Dore Trampel
Julia Andratschke im Gespräch mit der Künstlerin Tanja Pohl und Chris-Dore Trampel Bild: JB Steps
Kunstbetrachtung. Schon bei der Vernissage nahmen sich die Besucher viel Zeit.
Kunstbetrachtung. Schon bei der Vernissage nahmen sich die Besucher viel Zeit. Bild: JB Steps
Julia und Ingo Andratschke im Gespräch mit dem Kurator der Kunsthalle, Frank Lorenz.
Julia und Ingo Andratschke im Gespräch mit dem Kurator der Kunsthalle, Frank Lorenz. Bild: JB Steps
Julia Andratschke im Gespräch mit der Künstlerin Tanja Pohl und Chris-Dore Trampel
Julia Andratschke im Gespräch mit der Künstlerin Tanja Pohl und Chris-Dore Trampel Bild: JB Steps
Kunstbetrachtung. Schon bei der Vernissage nahmen sich die Besucher viel Zeit.
Kunstbetrachtung. Schon bei der Vernissage nahmen sich die Besucher viel Zeit. Bild: JB Steps
Reichenbach
Ein stiller Dialog im Holz: Ingo und Julia Andratschke stellen im Neuberinhaus aus
Von Petra Steps
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Ausstellung mit Werken von Ingo und Julia Andratschke im Foyer des Neuberinhauses hat eine Vorgeschichte. Sie geht auf Dachboden- und Kellerfunde und die Suche nach einem Künstler im Haus zurück.

Besucher des Reichenbacher Neuberinhauses sollten derzeit etwas mehr Zeit einplanen, um die Arbeiten im Foyer in Ruhe auf sich wirken zu lassen. Dazu rät Ingo Andratschke aus Chemnitz selbst. Unter dem Titel „strukturlandschaften“ zeigt der Verein Kunsthalle Vogtland seine Meditationsbilder auf Holz. Ergänzt werden sie durch Arbeiten seiner...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22:01 Uhr
2 min.
Gil Ofarim entschuldigt sich und stürzt bei Dschungelprüfung
Gil Ofarim wurde im TV-Dschungel immer wieder mit dem Skandal konfrontiert.
An Tag 12 des Dschungelcamps sorgt Sänger Gil Ofarim für große Aufregung. Er entschuldigt sich überraschend. Kurz darauf kommt es zu einem Unfall.
02.01.2026
3 min.
Reichenbacher Kunstautomat übersteht Silvesternacht: „Scheint so, als hätte die Stadt was dafür übrig“
Regionale Kunst, statt Zigaretten - der Kunstautomat am Neuberinhaus ist ein Hingucker.
Für zwei Euro spuckt ein umfunktionierter Zigarettenautomat am Neuberinhaus seit ein paar Tagen tolle Sachen aus – so lange der Vorrat reicht.
Gerd Möckel
09.12.2025
3 min.
Ausstellung im Reichenbacher Neuberinhaus: von leisen und lauten Stärken
Horst Sakulowski, Wilfried Pucher, Gerd Kaden (v. l.) - drei Thüringer Künstler verschiedener Genres.
Der Verein Kunsthalle zeigt im Foyer des Neuberinhauses die Ausstellung Leise Lautstärken mit Kunst von Horst Sakulowski und Gerd Kaden. Ein Blick mehr auf die Kunstwerke lohnt sich.
Petra Steps
02.02.2026
7 min.
Großbrand bei Freiberg: Autos, Motorräder und 5000 Liter Diesel in brennendem Gebäude – Der Einsatz in Bildern
 13 Bilder
Großbrand in einer Autowerkstatt in Kleinschirma: Die angrenzende Freiberger Straße und die Bahnstrecke wurden gesperrt.
In Kleinschirma ist ein Gebäude ausgebrannt. Per Warn-App wurden die Menschen in der Umgebung vor starker Rauchentwicklung gewarnt. 160 Kameraden der Feuerwehr waren an den Löscharbeiten beteiligt.
Johanna Klix, Thomas Kaufmann, Grit Baldauf, Cornelia Schönberg
22:20 Uhr
3 min.
Gaddafi-Sohn Saif al-Islam in Libyen getötet
Saif al-Islam war 2021 nach langer Abwesenheit wieder in Libyen aufgetaucht. (Archivbild)
Nach dem Umbruch in Libyen kam Saif al-Islam in Haft. Er verschwand jahrelang und meldete sich erst 2021 mit großen politischen Ambitionen zurück. Nun wird er in seiner Residenz getötet.
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
Mehr Artikel