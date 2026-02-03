Ein stiller Dialog im Holz: Ingo und Julia Andratschke stellen im Neuberinhaus aus

Die Ausstellung mit Werken von Ingo und Julia Andratschke im Foyer des Neuberinhauses hat eine Vorgeschichte. Sie geht auf Dachboden- und Kellerfunde und die Suche nach einem Künstler im Haus zurück.

Besucher des Reichenbacher Neuberinhauses sollten derzeit etwas mehr Zeit einplanen, um die Arbeiten im Foyer in Ruhe auf sich wirken zu lassen. Dazu rät Ingo Andratschke aus Chemnitz selbst. Unter dem Titel „strukturlandschaften" zeigt der Verein Kunsthalle Vogtland seine Meditationsbilder auf Holz. Ergänzt werden sie durch Arbeiten seiner...