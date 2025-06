Einbrecher in Mylau an Glastür gescheitert

Die Täter konnten nicht in den Getränkemarkt im Reichenbacher Ortsteil gelangen. Wie die Polizei weiter vorgeht.

Einbrecher sind beim Versuch, am vorigen Wochenende in einen Getränkemarkt in Mylau einzudringen, gescheitert. Das wurde aus der Polizeidirektion in Zwickau am Dienstag, 3. Juni, mitgeteilt. Die Täter haben zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen versucht, die Glastür des Marktes an der Reichenbacher Straße aufzuhebeln. Wie die Polizei...