  • Eine Altenpflegerin sammelt in Netzschkau Kronkorken: „Eine Bierlaune, aus der etwas Großes geworden ist“

Kronkorken ohne Ende. In ihrer Garage lagert Mandy Uehlein regelmäßig die Wochen-Ausbeute ein. Dann fährt sie alles zu einem großen Container, der auf dem Grundstück ihrer Eltern steht. Später kommt alles zum Schrotthändler.
Kronkorken? Immer her damit, sagt Mandy Uehlein (Mitte). Auch Pflegedienstleiterin Franziska Bauer und Pflegehelfer Daniel Amtsberg stehen hinter der Aktion ihrer Kollegin.
Im Netzschkauer Altenpflegeheim Am Schlosspark stehen überall solche Sammelbehälter. Mittlerweile bringen Mitarbeiter und Angehörige Kronkorken beutelweise von zu Hause mit. Mandy Uehlein sammelt alles ein und sagt: „Herzlichen Dank, dass Sie an die Kinder denken.“
Der Firmenwagen von Mandy Uehlein ist ständig voller Behältnisse – alles kommt in einen großen Container, der auf dem Grundstück ihrer Eltern steht. Das Stellen und den Transport der Container übernimmt die Firma Becker Umweltdienste Taucha – natürlich kostenlos.
So sieht das aus, wenn Mandy Uehlein Sammelbehälter abholt.
Mandy Uehlein holt im Sax Freizeit-Center Schkeuditz gestellte Sammelbehälter ab und sagt Danke.
Reichenbach
Eine Altenpflegerin sammelt in Netzschkau Kronkorken: „Eine Bierlaune, aus der etwas Großes geworden ist“
Redakteur
Von Gerd Möckel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Altenpflegeheim Am Schlosspark ist das Sammelvirus ausgebrochen. Und nicht nur dort. Verantwortlich dafür ist Mandy Uehlein. Eine Frau mit Herz für unheilbar kranke Kinder und deren Familien.

Es ist schlimm, sagt Mandy Uehlein und lächelt. „Weil es süchtig macht. Wenn ich nur an das Geräusch vom Ausschütten der Sammelbehälter denke.“ Dieses Geräusch ist einzigartig. So einzigartig wie das Kinderhospiz Bärenherz Leipzig. Es ist das einzige stationäre Kinderhospiz in Sachsen. Für dieses Hospiz sammelt Mandy Uehlein seit...
