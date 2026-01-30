MENÜ
Jan Gerstner ist einer der letzten Studenten der Westsächsischen Hochschule, die noch in Reichenbach lernten.
Hier in den Räumlichkeiten des alten Technikums in Reichenbach.
In diesen Tagen zieht das Institut für Textil- und Ledertechnik der Westsächsischen Hochschule aus dem denkmalgeschützten Gebäude an der Klinkhardtstraße aus.
Die „Stoll“ ist eine Flachstrickmaschine. Jan Gerstner baut eine Handyhalterung, um ihre Arbeit besser filmen zu können.
Die Arbeit mit Textilien erfordert Präzision.
Jan Gerstner ist einer der letzten Studenten der Westsächsischen Hochschule, die noch in Reichenbach lernten.
Hier in den Räumlichkeiten des alten Technikums in Reichenbach.
In diesen Tagen zieht das Institut für Textil- und Ledertechnik der Westsächsischen Hochschule aus dem denkmalgeschützten Gebäude an der Klinkhardtstraße aus.
Die „Stoll“ ist eine Flachstrickmaschine. Jan Gerstner baut eine Handyhalterung, um ihre Arbeit besser filmen zu können.
Die Arbeit mit Textilien erfordert Präzision.
Reichenbach
Einer der letzten Studenten in Reichenbach: „Ich mochte das alte Technikum sehr.“
Von Caspar Leder
In diesen Tagen endet in Reichenbach ein Stück Geschichte. Die Textilausbildung der Westsächsischen Hochschule zieht von Reichenbach nach Zwickau. Wie blickt ein Student auf die Ausbildung?

Jan Gerstner ist groß, etwas mehr als zwei Meter. Er fände Textil schon immer spannend und habe überlegt eine Ausbildung zum Schneider zu machen, erzählt er. Im Laden habe man ihm oft gesagt, dass man keine Hosen für ihn habe. Da habe er sich gedacht, „da mache ich halt was selbst“.
