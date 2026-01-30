Einer der letzten Studenten in Reichenbach: „Ich mochte das alte Technikum sehr.“

In diesen Tagen endet in Reichenbach ein Stück Geschichte. Die Textilausbildung der Westsächsischen Hochschule zieht von Reichenbach nach Zwickau. Wie blickt ein Student auf die Ausbildung?

Jan Gerstner ist groß, etwas mehr als zwei Meter. Er fände Textil schon immer spannend und habe überlegt eine Ausbildung zum Schneider zu machen, erzählt er. Im Laden habe man ihm oft gesagt, dass man keine Hosen für ihn habe. Da habe er sich gedacht, „da mache ich halt was selbst“.