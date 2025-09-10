Einstige Mädchenklasse aus dem Vogtland feiert 70 Jahre Schulentlassung

Reichenbach
Von den einst 25 Schülerinnen der Friedensschule kamen 15 Seniorinnen zur Feier in Reichenbach. Wofür sie beim Klassentreffen gesammelt haben.
Ein besonderes Jubiläum hat jetzt die ehemalige Mädchenklasse 8M von der Friedensschule in Reichenbach feiern. Im Café San Marco trafen sich die ehemaligen Klassenkameradinnen, die 1955 und damit vor 70 Jahren ihre Schulentlassung feierten. Ihre Erzählungen machen deutlich, wie anders im Vergleich zu heute ihr Schulalltag und ihre Kindheit in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.