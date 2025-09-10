Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Klassentreffen zu „70 Jahre Schulentlassung“ in Reichenbach.
Klassentreffen zu „70 Jahre Schulentlassung“ in Reichenbach. Bild: Viola Unger-Bauer
Klassentreffen zu „70 Jahre Schulentlassung“ in Reichenbach.
Klassentreffen zu „70 Jahre Schulentlassung“ in Reichenbach. Bild: Viola Unger-Bauer
Reichenbach
Einstige Mädchenklasse aus dem Vogtland feiert 70 Jahre Schulentlassung
Von Viola Unger-Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Von den einst 25 Schülerinnen der Friedensschule kamen 15 Seniorinnen zur Feier in Reichenbach. Wofür sie beim Klassentreffen gesammelt haben.

Ein besonderes Jubiläum hat jetzt die ehemalige Mädchenklasse 8M von der Friedensschule in Reichenbach feiern. Im Café San Marco trafen sich die ehemaligen Klassenkameradinnen, die 1955 und damit vor 70 Jahren ihre Schulentlassung feierten. Ihre Erzählungen machen deutlich, wie anders im Vergleich zu heute ihr Schulalltag und ihre Kindheit in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.09.2025
4 min.
„Keine Festlegung zu keinem Betrag“: Olympia statt Krankenhäuser? Was Kretschmer zu den Bundes-Milliarden in Sachsen sagt
Holt er Olympia nach Sachsen? Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußert sich im Landtag zur geplanten Verteilung des sächsischen Anteils an den Infrastruktur-Milliarden des Bundes.
Der Ministerpräsident nennt bei seiner Befragung im Landtag zum Infrastruktur-Sondervermögen erstmals eine Summe für den Masterplan Südwestsachsen. Prompt meldet ein Oberbürgermeister Korrekturbedarf an.
Tino Moritz
21:26 Uhr
3 min.
„Viel zu ängstlich“: Harmloser FSV Zwickau kassiert Auswärtspleite
Der Zwickauer Lukas Eixler (l.) kommt hier gegen VSG-Torwart Luis Klatte zu spät. Es war eine der ganz wenigen Zwickauer Möglichkeiten im ersten Durchgang.
Der FSV Zwickau ist in der Fußball-Regionalliga bei der VSG Altglienicke mit 0:3 (0:1) unter die Räder gekommen.
Knut Berger
12:30 Uhr
2 min.
Insolvenz: Geschäft in der Galerie Roter Turm vorerst geschlossen
In der Galerie Roter Turm ist ein Geschäft vorübergehend geschlossen.
Der Laden war erst vor gut einem Jahr eröffnet worden. Nun sind die Regale halbleer und die Zukunft des Shops ist ungewiss.
Benjamin Lummer
21:35 Uhr
2 min.
Unheilig-Sänger feiert emotionales Bühnen-Comeback
Der Graf hatte sich eigentlich vor rund einem Jahrzehnt von der Bühne verabschiedet.
Der Graf steht bei der Goldenen Henne erstmals seit vielen Jahren wieder auf der Bühne – und spricht über die Bedeutung seiner Frau und die Kraft der Musik für sein Leben.
08.09.2025
4 min.
Reichenbach: Freiwillige Feuerwehr feiert groß
Gespannt verfolgten die Besucher die Gefahrgutübung.
Die Freiwillige Feuerwehr Reichenbach hat ihr 160-jähriges Jubiläum gefeiert. Das bunte Programm an der Feuerwache zog zahlreiche Besucher an. Der Umzug hätte mehr Zuschauer verdient.
Petra Steps
15.08.2025
2 min.
Die Feuerwehr lädt nach Cunsdorf ein - es wird gebrettert und gefizzt, was das Zeug hält
Der Feuerwehr-Traditionsverein lädt für Samstag nach Cunsdorf ein.
Zum traditionellen Sommerfest des Feuerwehr-Traditionsvereins ist jede Menge los. Fürs leibliche Wohl wurde noch bis kurz vor Ultimo geordert.
Gerd Möckel
Mehr Artikel