OB Henry Ruß (vorn 2. v. l.) sah sich das Rap-Video über Kaiser Karl IV. an. Bild: Heike Keßler/Stadtverwaltung
OB Henry Ruß (vorn 2. v. l.) sah sich das Rap-Video über Kaiser Karl IV. an. Bild: Heike Keßler/Stadtverwaltung
Reichenbach
Eisgutschein für Rap-Video über Karl IV. belohnt Schüler aus dem Vogtland
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Anlässlich der Kaiserkrönung vor 670 Jahren holte eine Klasse des Evangelischen Gymnasiums Mylau in der Partnerstadt Montecarlo den 1. Preis.

Statt des traditionellen Blumenstraußes des Monats hat Oberbürgermeister Henry Ruß (Die Linke) jetzt einer Schulkasse einen Eisgutschein für das Eiscafé Roßberg übergeben. Verdient haben sich ihn die Schülerinnen und Schüler der Klasse 7 des Evangelischen Gymnasiums Mylau. Aus Anlass der Krönung von Kaiser Karl IV. vor 670 Jahren nahmen...
