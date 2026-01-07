MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
So sah der Winterzauber 2025 von oben aus.
So sah der Winterzauber 2025 von oben aus. Bild: JB Steps
Die Schlittausleihe übernehmen ehrenamtliche Helfer, wie hier Fine Sowein und Elly Süße von der 10a des Goethe-Gymnasiums.
Die Schlittausleihe übernehmen ehrenamtliche Helfer, wie hier Fine Sowein und Elly Süße von der 10a des Goethe-Gymnasiums. Bild: JB Steps
Beim Musikverein Mylau-Reichenbach blieben die Besucher stehen.
Beim Musikverein Mylau-Reichenbach blieben die Besucher stehen. Bild: JB Steps
So sah der Winterzauber 2025 von oben aus.
So sah der Winterzauber 2025 von oben aus. Bild: JB Steps
Die Schlittausleihe übernehmen ehrenamtliche Helfer, wie hier Fine Sowein und Elly Süße von der 10a des Goethe-Gymnasiums.
Die Schlittausleihe übernehmen ehrenamtliche Helfer, wie hier Fine Sowein und Elly Süße von der 10a des Goethe-Gymnasiums. Bild: JB Steps
Beim Musikverein Mylau-Reichenbach blieben die Besucher stehen.
Beim Musikverein Mylau-Reichenbach blieben die Besucher stehen. Bild: JB Steps
Reichenbach
Eislaufbahn am Wasserturm Reichenbach geöffnet: „Das hat mich total begeistert“
Von Petra Steps
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Eisbahn am Reichenbacher Wasserturm hat seit 2. Januar an den Wochenenden geöffnet. Nach verhaltenem Start hoffen alle auf mehr Besucher. Allerdings fällt der Woba-Winterzauber in diesem Jahr aus. Warum?

Einige haben schon Erfahrungen, andere sind neu. Als erste übernahmen die Schüler der Klasse 10b des Goethe-Gymnasiums und der Förderverein der Parkanlagen das Areal vor dem Reichenbacher Wasserturm. Am 2. Januar startete die Woba Reichenbach den Betrieb auf der Eisfläche am Wasserturm. Für die Betreuung an den Wochenenden hatten sich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:35 Uhr
2 min.
Rohr frei!: So werden Sie Verstopfungen in der Spüle los
Hausmittel wie Natron, Essig und heißes Wasser helfen, leichte Verstopfungen im Abfluss zu beseitigen und sind eine umweltfreundliche Alternative zu chemischen Reinigern.
Haare, Nudeln, feste Fette: Sie alle verstopfen gern den Abfluss. Wie man das Dauerbrennerproblem im Haushalt einfach löst.
16:30 Uhr
4 min.
„Lachen und Lernen“: Schüler drehen mit BBC-Schauspielern in Glauchau
Jeder der Schüler hatte bei der Banküberfallszene eine bestimmte Funktion.
Ein Workshop, der in Zusammenarbeit mit dem Sender BBC entstand, hat in Glauchau Station gemacht. Warum trotz „Waffeneinsatz“ gelacht wurde.
Stefan Stolp
06.01.2026
4 min.
Hersteller für Kinderkleidung gibt Produktion in Chemnitz auf
Mützen und Schals für Kinder unter dem Markennamen Maximo wurden bisher in Chemnitz produziert.
Die bekannten Maximo-Mützen werden nur noch in Asien und in anderen europäischen Ländern hergestellt. Über 20 Mitarbeitern wurde gekündigt. Was weiterhin in Chemnitz bleibt.
Christian Mathea
30.12.2025
1 min.
Vandalismus am historischen Wasserturm in Reichenbach
Graffiti am denkmalgeschützten Wasserturm in Reichenbach.
Unbekannte haben sich an der Fassade des vogtländischen Denkmals zu schaffen gemacht. Wie hoch der Schaden ist.
Jonas Patzwaldt
06.01.2026
3 min.
Kurz und knackig: Jens Weißflog feiert mit Neujahrsansprache Erfolg im Internet
Per Video hält Jens Weißflog eine besondere Neujahrsansprache.
Er ist ein Held auf Sprungschanzen in der ganzen Welt gewesen. Seiner Heimat blieb er dabei immer treu. Das untermauert der Oberwiesenthaler nun mit einem besonderen Video.
Kjell Riedel
27.10.2025
2 min.
Musikanten aus dem Vogtland pflanzen auf einer fremden Wiese einen Amberbaum
Challenge gemeistert: Der Musikverein Mylau-Reichenbach hat einen Amberbaum gepflanzt.
Der Musikverein Mylau-Reichenbach hat die Baumpflanz-Challenge gemeistert. Jetzt nominiert er seinerseits drei Vereine.
Gerd Betka
Mehr Artikel