Eislaufbahn am Wasserturm Reichenbach geöffnet: „Das hat mich total begeistert“

Die Eisbahn am Reichenbacher Wasserturm hat seit 2. Januar an den Wochenenden geöffnet. Nach verhaltenem Start hoffen alle auf mehr Besucher. Allerdings fällt der Woba-Winterzauber in diesem Jahr aus. Warum?

Einige haben schon Erfahrungen, andere sind neu. Als erste übernahmen die Schüler der Klasse 10b des Goethe-Gymnasiums und der Förderverein der Parkanlagen das Areal vor dem Reichenbacher Wasserturm. Am 2. Januar startete die Woba Reichenbach den Betrieb auf der Eisfläche am Wasserturm. Für die Betreuung an den Wochenenden hatten sich...