MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Kinder in besonderen Lebenslagen erhalten auch im Vogtland in Pflegefamilien ein Zuhause.
Kinder in besonderen Lebenslagen erhalten auch im Vogtland in Pflegefamilien ein Zuhause. Bild: Uwe Anspach/dpa
Kinder in besonderen Lebenslagen erhalten auch im Vogtland in Pflegefamilien ein Zuhause.
Kinder in besonderen Lebenslagen erhalten auch im Vogtland in Pflegefamilien ein Zuhause. Bild: Uwe Anspach/dpa
Reichenbach
„Eltern auf Zeit“ gesucht: 215 Kinder leben im Vogtland in Pflegefamilien
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Jugendamt sucht stets neue Pflegeeltern. Doch nicht jeder kann sich für den Job bewerben. Wer interessiert ist, muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen.

Wenn sich Kinder in besonderen Lebenslagen befinden, kümmern sich oft Pflegefamilien um ihr Wohl. Aktuell wohnen im Vogtlandkreis 215 Kinder bei solchen „Eltern auf Zeit“, wie das Jugendamt mitteilt. Dadurch würden die jungen Menschen Stabilität erfahren.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.01.2026
4 min.
„Die Deutschen sind verrückt“: Britischer Rennfahrer berichtet über seinen Start beim Ice King Battle in Schöneck
Brad Eldershaw aus England war beim RD48 Ice King Battle am Skihang Streugrün in der Skiwelt Schöneck mit seiner Drift-Limousine am Start.
International besetzt war das RD48 Ice King Battle in Schöneck. Rund 10.000 Besucher verfolgten das verrückte Autorennen am Skihang. Fahrer Brad Eldershaw aus England erzählt, wie er seine Teilnahme erlebt hat.
Christian Schubert
17:43 Uhr
1 min.
Vogtland: Unfall mit Todesfolge nahe der B 92
Ein Unfall mit Todesfolge hat sich am Samstagnachmittag im Vogtland ereignet.
Ein Volvo-Fahrer ist am Samstagnachmittag auf der Staatsstraße 311 zwischen Weischlitz und Oelsnitz tödlich verunglückt.
Sabine Schott
19.10.2025
3 min.
Mehr Kinder in Heimen untergebracht: Wie das den Vogtlandkreis jetzt in die Bredouille bringt
Im Vogtland nehmen Heimunterbringungen wieder zu. Das hat mit einem Phänomen zu tun.
Im Vogtland verweigern vorübergehend in Heimen betreute Jugendliche zunehmend die Rückkehr in ihre Familien. Oder Eltern sperren sich gegen die Wiederaufnahme ihres Kindes. Das hat Konsequenzen.
Uwe Selbmann
25.01.2026
2 min.
Trump lobt britische Soldaten als "großartigste Kämpfer"
Trump lobt das britische Militär - nach heftiger Kritik an seinen früheren Äußerungen. (Archivbild)
Donald Trumps abfällige Äußerungen über Nato-Soldaten in Afghanistan lösten vor allem in Großbritannien Empörung aus. Nun rudert der US-Präsident zurück.
16.01.2026
2 min.
Der erste Reichenbacher Jugendbeirat kommt – Wann geht es los?
Im März können Jugendliche in Reichenbach den ersten Jugendbeirat wählen.
2024 gab es den Impuls zur Einrichtung eines Jugendbeirates in Reichenbach. Im März dieses Jahres wird nun gewählt. Was Interessierte und Bewerber wissen müssen.
Caspar Leder
25.01.2026
1 min.
Bilder des Tages vom 25.01.2026
 6 Bilder
Schnee und Eis ist am späten Abend auf dem Wasser der Elbe in Hamburg zu sehen.
Mehr Artikel