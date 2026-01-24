„Eltern auf Zeit“ gesucht: 215 Kinder leben im Vogtland in Pflegefamilien

Das Jugendamt sucht stets neue Pflegeeltern. Doch nicht jeder kann sich für den Job bewerben. Wer interessiert ist, muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen.

Wenn sich Kinder in besonderen Lebenslagen befinden, kümmern sich oft Pflegefamilien um ihr Wohl. Aktuell wohnen im Vogtlandkreis 215 Kinder bei solchen „Eltern auf Zeit", wie das Jugendamt mitteilt. Dadurch würden die jungen Menschen Stabilität erfahren.