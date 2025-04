Eltern in Sorge: Droht zwei der vier Grundschulen in Reichenbach das Aus?

Die Weinhold-Grundschule gibt Klassenräume ab, weil die Oberschule im selben Gebäude mehr Platz braucht. Die Grundschule Mylau steht auf dem Prüfstand. Die AfD verlangt jetzt eine Sondersitzung.

„Welche Zukunft hat die Weinhold-Grundschule?“ Das wollte Sandra Genschorek am Montagabend in der Bürgerfragestunde der Stadtratsitzung wissen. Die stellvertretende Elternratsvorsitzende treibt um, was viele Mütter und Väter bewegt.