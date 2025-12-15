MENÜ
Pfarrer Joachim Scholz - im Ruhestand wurde er zunehmend zum Poeten.
Pfarrer Joachim Scholz - im Ruhestand wurde er zunehmend zum Poeten.
Pfarrer Joachim Scholz - im Ruhestand wurde er zunehmend zum Poeten.
Pfarrer Joachim Scholz - im Ruhestand wurde er zunehmend zum Poeten.
Reichenbach
Er baute mit Westgeld im Vogtland eine Kirche - Pfarrer Joachim Scholz ist verstorben
Von Petra Steps
Pfarrer Joachim Scholz ist kürzlich in Dresden gestorben. Er hat wie kein anderer katholisches Leben in Netzschkau geprägt. Wie es zu seinem größten Projekt kam.

Wenn sich jemand verdient um die Katholische Kirche in Netzschkau gemacht hat, dann war es Pfarrer Joachim Scholz. Ihm verdanken die Katholiken den Bau der Katholischen Pfarrvikarie an der Mylauer Straße, in dem die Gemeinde vor dem Zusammenschluss erstmals ein eigenes Gotteshaus hatte. 1940 in Bautzen geboren, war seine Kindheit durch Krieg und...
Mehr Artikel