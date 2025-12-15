Er baute mit Westgeld im Vogtland eine Kirche - Pfarrer Joachim Scholz ist verstorben

Pfarrer Joachim Scholz ist kürzlich in Dresden gestorben. Er hat wie kein anderer katholisches Leben in Netzschkau geprägt. Wie es zu seinem größten Projekt kam.

Wenn sich jemand verdient um die Katholische Kirche in Netzschkau gemacht hat, dann war es Pfarrer Joachim Scholz. Ihm verdanken die Katholiken den Bau der Katholischen Pfarrvikarie an der Mylauer Straße, in dem die Gemeinde vor dem Zusammenschluss erstmals ein eigenes Gotteshaus hatte. 1940 in Bautzen geboren, war seine Kindheit durch Krieg und... Wenn sich jemand verdient um die Katholische Kirche in Netzschkau gemacht hat, dann war es Pfarrer Joachim Scholz. Ihm verdanken die Katholiken den Bau der Katholischen Pfarrvikarie an der Mylauer Straße, in dem die Gemeinde vor dem Zusammenschluss erstmals ein eigenes Gotteshaus hatte. 1940 in Bautzen geboren, war seine Kindheit durch Krieg und...