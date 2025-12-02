Er war ein vogtländischer Vollblut-Journalist: „Freie Presse“-Redakteur Gerd Betka ist tot

Reichenbach
Der Lokalredakteur ist am Sonntag im Alter von 62 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Es trauern seine Frau, zwei erwachsene Söhne – und alle seine Kollegen.
„Sorry. Hab jetzt keine Zeit. Beitrag muss fertig werden.“ Wenige Tage vor seinem Tod schreibt Gerd Betka die kleine Textnachricht an eine Kollegin. Drei Sätze, die über ihn viel aussagen und bewusst werden lassen, wen unser Reporter-Team im Vogtland verloren hat. Einen Menschen, dessen Wort und Rat im Kollegenkreis etwas galten....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.