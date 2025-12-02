Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Er war ein vogtländischer Vollblut-Journalist: „Freie Presse"-Redakteur Gerd Betka ist tot

Gerd Betka bei einer Veranstaltung der „Freien Presse“. Das Foto entstand rund zwei Wochen vor seinem Tod.
Gerd Betka bei einer Veranstaltung der „Freien Presse". Das Foto entstand rund zwei Wochen vor seinem Tod. Bild: Cornelia Henze
Gerd Betka bei einer Veranstaltung der „Freien Presse“. Das Foto entstand rund zwei Wochen vor seinem Tod.
Gerd Betka bei einer Veranstaltung der „Freien Presse“. Das Foto entstand rund zwei Wochen vor seinem Tod. Bild: Cornelia Henze
Reichenbach
Er war ein vogtländischer Vollblut-Journalist: „Freie Presse"-Redakteur Gerd Betka ist tot
Redakteur
Von Cornelia Henze
Der Lokalredakteur ist am Sonntag im Alter von 62 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Es trauern seine Frau, zwei erwachsene Söhne – und alle seine Kollegen.

„Sorry. Hab jetzt keine Zeit. Beitrag muss fertig werden.“ Wenige Tage vor seinem Tod schreibt Gerd Betka die kleine Textnachricht an eine Kollegin. Drei Sätze, die über ihn viel aussagen und bewusst werden lassen, wen unser Reporter-Team im Vogtland verloren hat. Einen Menschen, dessen Wort und Rat im Kollegenkreis etwas galten....
