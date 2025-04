„Es war Rache“: 74 Jahre nach dem Großbrand im Volksgut Obermylau kommt die Wahrheit ans Licht

Das Feuer in der Nähe der Göltzschtalbrücke war damals das Gesprächsthema. Über die Hintergründe wurde kaum etwas öffentlich - einem gebürtigen Mylauer hat die Geschichte keine Ruhe gelassen.

Am Abend des 29. März 1951 brennt die Scheune des Volksguts Obermylau lichterloh. Das riesige Gebäude wird genauso ein Opfer der Flammen wie darin stehendes landwirtschaftliches Gerät und auf zwei Etagen eingelagerte Erntevorräte. Nach dem Gut in Pöhl ist das nahe der Göltzschtalbrücke in Obermylau stehende das zweitgrößte im Vogtland....