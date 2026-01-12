MENÜ
Die Polizei setzt auf Zeugenhinweise zu einem Fahrraddiebstahl in Reichenbach.
Die Polizei setzt auf Zeugenhinweise zu einem Fahrraddiebstahl in Reichenbach.
Reichenbach
Fahrrad aus Schuppen in Reichenbach gestohlen
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Es handelt sich um ein grünes Gefährt der Marke Cube. Was es für einen Wert besitzt.

Ein grünes Fahrrad der Marke Cube, das einen Wert in Höhe von etwa 900 Euro besitzt, ist in der Nacht zum Sonntag, 11. Januar, aus einem Schuppen am Ruppelteweg im Reichenbacher Ortsteil Friesen gestohlen worden. Darüber hat die Polizei berichtet. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 1.30 und 9.30 Uhr Zugang zu dem Gebäude und...
